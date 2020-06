Quer um raro BMW M3 Evo II? Este vai a leilão sem valor de reserva!

By José Manuel Costa on 25 Junho, 2020

















































































Aqui está a sua oportunidade de ter um raro BMW M3 Evo II E30 de 1988, uma unidade vendida na Alemanha, acabou no Reino Unido e vai a leilão na próxima segunda feira, dia 29 de junho.

Quase todos consideram a geração E30 como um dos melhores BMW de sempre e o M3 o melhor carro da divisão M alguma vez feito. Por causa disso e pela raridade dos modelos feitos, os preços têm subido em flecha e não é fácil deitar mão a um M3.

Esta unidade, a nº114/500, é um Evo II com o motor de quatro cilindros com 220 CV e caixa Getrag de cinco velocidades “dog leg”. Esta versão Evo II tem a particularidade de ter uma gestão do motor da Bosch evoluída face aos restantes M3, o motor tem pistões forjados, o volante do motor é diferente e as entradas de ar redesenhadas para maior eficácia em pista, afinal, o objetivo deste Evo II, a homologação do carro para a pista. As rodas também são maiores, 16 polegadas, com pneus 225/45. Para reduzir o peso, o M3 Evo II tem vidros mais finos e os para choques foram aligeirados.

Esta unidade foi vendida na Alemanha, até que em meados dos anos 90, foi exportado para o Reino Unido. O motor já foi reconstruído (tem cerca de 4800 km) e no total o carro tem 202.165 km. Tem o registo completo de manutenção, mas a idade começa a cobrar a fatura e parecendo ter sido muito vem cuidado, a empresa que vai fazer o leilão, refere que o carro tem um par de pontos de ferrugem debaixo da borracha do para brisas, que necessitam reparação.

