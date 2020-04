Recorda-se das cópias feitas pelos chineses? Recorde connosco as mais descaradas

By José Manuel Costa on 17 Abril, 2020

A indústria automóvel chinesa, durante muito tempo, encurtou caminho por um atalho conhecido de outros setores de atividade: a cópia! Lembra-se das cópias mais descaradas?

Quando o mercado chinês explodiu e começou a receber automóveis de todo o lado, as marcas chinesas estavam numa idade de maturação muito diferente e reagiram a essa invasão, não com inovação, mas com a cópia, tentando encurtar distancias.

A natural evolução, o conhecimento dos consumidores e as muitas “joint ventures” feitas com europeus e americanos, foi afastando a indústria automóvel chinesa dessa prática, mas vez por outra “foge o pé para o chinelo” e lá a aprece uma cópia.

Recorde connosco algumas das mais descaradas cópias.

Ora R1 (Honda e, Smart ForFour)

A Great Wall tem um modelo cujo nome Ora significa “open, reliable and alternative” (aberto, fiável e alternativo) é totalmente elétrico e parece o fruto da relação entre um Hnda e e um Smart ForFour. Destina-se, diz a Great Wall, a um público jovem e urbano.

Lifan 320 (Mini)

Este é antigo, mas na época deixou a BMW com os nervos em franja, pois a ideia era mimetizar um Mini. Depois de lançado em 2008, conheceu renovação em 2013 que o distanciou do modelo do qual era copiado, tendo o responsável pelo estilo bebido inspiração (ou outra coisa qualquer como elevado teor de álcool) no Mini e no Fiat 500.

Landwind X7 (Range Rover Evoque)

Quando apareceu em 2014, deixou todos de boca aberta e a Jaguar Land Rover à beira de um ataque de nervos. O nome do carro era semelhante e a forma era tão parecida que levou a processos ineficazes, pois a China ficou do lado da sua empresa e o X7 foi e continua a ser vendido em largos números.

Shuanghuan SCEO (BMW X5)

Colocar a frente do Lexus RX foi a forma encontrada pela marca chinesa para dizer “não senhor, esta não é uma cópia do BMW X5”. Mais: a Shuanghuan teve o topete de colocar o carro à venda na Europa, particularmente na Alemanha! Claro que a BMW foi para tribunal e se na China isso valeu de nada, na Alemanha o carro foi proibido.

CH Lithia (Audi R8)

Mais uma vez a criatividade chinesa no seu melhor: desenhar um supercarro elétrico exigia um perfil desportivo. Alguém entendeu que o perfil do Audi R8 seria o ideal e para que ninguém dissesse que era uma cópia, mudaram a frente e a traseira.

Changan X70A (Land Rover Discovery MK4)

Desenhar um automóvel de forma original dá muito trabalho e por isso o departamento de estilo da Changan, pegou no lápis e papel, desenhou a frente e a traseira e pegou numa foto da quarta geração do Land Rover Discovery e colou tudo.

Youxia Ranger X (Tesla Model S)

Este carro tem raízes no Justiceiro, lembram? Sim o Kit, o carro que falava com as pessoas. A inspiração para faróis e farolins vem dessa época e aterraram numa cópia, perdão, inspiração, do Tesla Model S. Chama-se Youxia e não disfarça muito a sua origem. Mas em performances de topo: 0-100 km/h em 5,6 segundos e 460 quilómetros de autonomia. Olhando para a foto… o carro até tem pinta!

Shuanghuan Noble (Smart ForTwo)

Parece um Fortwo? Claro que não! O carro até tem quatro lugares! Quer dizer, só mesmo na China é que numa cópia de um Smart, cabem quatro pessoas, vá lá saber-se como. Bom, mas assim ninguém pode dizer que é uma cópia. É… uma inspiração.

Yogomo S325 (Range Rover Evoque)

Este é daqueles que está aqui apenas para nos fazer sorrir neste tempo de confinamento. Estamos perante a colagem de uma frente do Range Rover Evoque (até com o alargamento das cavas das rodas preenchidas com rodas do carro do Noddy) com um corpo semelhante ao do Toyota Aygo, mas num carro mais pequeno. Confuso? Não, apenas hilariante!

Yogomo 330 (Kia Picanto)

Se o anterior carro desta marca é uma anedota, este 330 é mais sério e é uma cópia descarada do Kia Picanto. A preocupação em fazer algo que impedisse que fosse uma cópia direta foi pequena, mas há um detalhe que pode ajudar a Kia: a grelha “tiger nose” foi redesenhada…

Geely Merrie 300 (Mercedes Classe C)

Desta feita foi um departamento de estilo que estava pressionado e depois de desenhar um carro inspirado no Classe C da Mercedes, com as devidas distâncias para não dizerem “ah! aqui está uma cópia”, faltava a frente. Cansados de inventar, pegaram na frente do Classe C e espetaram-na no Merrie 300. E, verdade, nem sequer o símbolo do capô foi esquecido: pegaram no símbolo feito para a traseira e colocaram no capô.

Zotye SR9 (Porsche Macan)

Tem motor Mitsubishi com 190 CV, mas é uma cópia quase a papel químico do Porsche Macan. Impressionante! Ah! e custa na China um pouco mais de 10 mil euros.

Weikerui V7 (VW Up)

Mais um carro cuja marca não quis perder tempo ou dinheiro com departamento de estilo e, com uma fotocopiadora e um carro na fábrica, concebeu um utilitário que é uma cópia do VW Up. Até o símbolo da marca é copiado!

