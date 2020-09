Renault e Nissan aliam-se à Uber

By Guilherme André on 9 Setembro, 2020

A Renault-Nissan anunciou o assinar de uma carta de intenções com a Uber de eletrificação da oferta de mobilidade. De um modo geral, isto significa que a colaboração vai permitir a criação de uma oferta acessível de veículos elétricos para condutores Uber. Esta medida vai ser implementada em alguns países da Europa, nomeadamente Portugal, mas também Reino Unido, França e Holanda.

“Este acordo com a Uber é o reconhecimento da nossa capacidade para acompanhar os clientes profissionais na sua transição energética, capitalizando as vantagens concorrenciais que ainda hoje detemos: uma oferta atraente de veículos elétricos, que têm contribuído, decisivamente, para o crescimento da mobilidade elétrica em grande escala”, refere Gilles Normand, Vice-Presidente de veículos elétricos e serviços de mobilidade do Grupo Renault.

“Os nossos dez anos de experiência com o Nissan LEAF permitem-nos saber que as pessoas gostam de conduzir em modo elétrico e que esta conversão pode ajudar os condutores a poupar dinheiro e a contribuir para que seja respeitado o objetivo das grandes cidades no que à qualidade do ar diz respeito. Com a nossa parceria com a Uber no Reino-Unido já conseguimos aumentar a notoriedade e a adoção de veículos elétricos e, por isso, queremos explorar o alargamento desta parceria para a Europa”, acrecenta Jordi Vila, Diretor Comercial da Nissan Europe.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI