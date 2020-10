Renault mostra detalhes do novo Twingo Electric

By Guilherme André on 20 Outubro, 2020









A Renault prepara-se para o lançamento do Twingo Electric, o novo citadino da marca gaulesa. Como tal, fizeram questão de revelar os detalhes técnicos do mesmo. Começando pelo motor, este encontra-se instalado no eixo traseiro e debita 82 cv e 160 Nm de binário. Com estes números consegue acelerar dos 0 aos 100 km/h em 12,9 segundos, enquanto a velocidade máxima é de 125 km/h.

Tudo isto é alimentado por uma bateria de 22 kW que permite percorrer até 190 quilómetros em trajeto urbano (ciclo WLTP). Quando chega a altura de “abastecer”, o Renault Twingo Electric suporta carregamentos até 22 kW. Com esta potência é possível atingir 80 km de autonomia em 30 minutos.

Quanto aos níveis de equipamento, o Twingo Electric está disponível em três diferentes: Life, Zen e Intens. Nesta primeira fase de lançamento há ainda uma edição especial denominada Vibes Limited Edition que apresenta elementos exclusivos. Por fim, ainda não há preço para o mercado português, porém, sabemos que em França começa nos 26 450€.

