Renault Portugal anuncia novo membro da administração

By Guilherme André on 15 Setembro, 2020

A Renault anunciou Zineb Ghout como Administradora-Delegada da Renault Portugal. A francesa substitui Fabrice Crevola que foi chamado para desempenhar outras funções dentro do Grupo Renault. “Assumir a condução dos destinos da Renault Portugal é uma grande responsabilidade. A Renault tem, em Portugal, uma posição de liderança de mais de duas décadas, que faz dela uma referência incontornável do mercado”, refere Ghout. “O Grupo Renault vai atravessar um período de grandes mudanças, e considero que o meu principal desafio como líder da Renault Portugal é o de promover essa mudança que tornará ainda mais fortes as marcas do Grupo Renault”, comentou a nova administradora.

Na Renault desde 2003, Ghout começou a carreira como chefe de produto júnior em Paris. Quatro anos depois passou para a Renault Argélia onde se manteve por sete anos consecutivos. De seguida regressou a França para desempenhar o papel de Diretora da Renault Retail Group em vários concessionários de Paris, até que em 2017 foi nomeada Diretora de Marketing da marca na Península Ibérica, cargo esse que abandonou agora para passar a Administradora-Delegada da Renault Portugal.

