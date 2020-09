Renault responsável pelo desenvolvimento do próximo Nissan Micra

By Guilherme André on 8 Setembro, 2020

Ao que tudo indica, a Renault vai ficar responsável pelo futuro do Nissan Micra. De acordo com Ashwani Gupta, executivo da marca nipónica, as duas marcas vão aumentar a cooperação na produção. “Para a próxima geração do Micra, nós vamos seguir a Renault e vamos pedir à marca para desenvolver e criar o próximo Micra”, afirma Gupta em declarações ao Le Monde.

De referir que o Micra já é montado na fábrica da Renault em Flins, França. Porém, essa mesma infraestrutura vai ser recondicionada para albergar atividades de reciclagem em 2024, quando o ciclo de vida dos carros feitos naquela mesma fábrica chegar ao fim.

Por fim, recordamos que ambas as marcas da aliança Renault-Mitsubishi-Nissan estão a passar por tempos difíceis após o escândalo que envolveu Carlos Ghosn, antigo líder da aliança. Assim, o próximo Micra será mais “francês”, como medida para evitar custos desnecessários.

