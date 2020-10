Renault Twingo elétrico já tem preço para Portugal

By Guilherme André on 29 Outubro, 2020

A Renault decidiu eletrificar o Twingo. De facto, o citadino é o mais recente membro dos 100% elétricos e entra como o “elétrico mais acessível do mercado”. Com chegada prevista para janeiro de 2021 a marca gaulesa decidiu revelar os preços do pequeno Twingo elétrico. Assim, o citadino começa nos 22 200€ (bateria incluída) para clientes particulares, valor esse que baixa para os 18 050€ quando se fala em empresas devido aos benefícios fiscais conseguidos com os elétricos.

De recordar que o Renault Twingo está equipado com um propulsor elétrico no eixo traseiro que debita 82 cavalos e 160 Nm de binário. Com estes números conseguimos acelerar dos 0 aos 100 km/h em 12,9 segundos, enquanto a velocidade máxima é de 125 km/h. Tudo isto é alimentado por uma bateria de 22 kW que permite percorrer até 190 quilómetros em trajeto urbano (ciclo WLTP). Quando chega a altura de “abastecer”, o Renault Twingo Electric suporta carregamentos até 22 kW. Com esta potência é possível atingir 80 km de autonomia em 30 minutos.

