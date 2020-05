Renovado BMW Série 5 será revelado no dia 27 de maio

By José Manuel Costa on 19 Maio, 2020





A renovação de meio de ciclo do Série 5 está pronta e a BMW vai fazer um “dois em um” com a revelação da atualização do Série 6 GT.

Surgiu no Instagram da BMW na Coreia do Sul, mas já é oficial: a BMW vai revelar o atualizado Série 5 no próximo dia 27 de maio, através da internet, como tem sucedido nos últimos tempos. Ao mesmo tempo, a marca bávara aproveita o ensejo e mostra o renovado Série 6 GranTurismo.

As modificações não serão muito profundas como temos observado nas fotos espia que já foram publicadas. A carrinha segue o mesmo caminho e portanto, o Série 5 foi retocado apenas para se manter ao nível dos seus rivais.

Ao contrário do que foi sendo escrito, a BMW não aumentou de forma absurda a grelha de duplo rim do Série 5, tal como sucedeu com o Série 7. Esta situação explica-se pelo desejo da BMW em dar um ar de família diferente a cada uma das suas gamas e evitar o estilo “matrioska” que quase impede de diferenciar as várias gamas.

Haverá reforço da digitalização a bordo, maior conectividade e nas mecânicas, haverá ofertas diferentes em termos de modelos híbridos.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI