Renovado Hyundai i30 N ganha nova imagem e mais potência

By Guilherme André on 25 Setembro, 2020

























A Hyundai decidiu renovar o desportivo i30 N. No mercado desde 2017, o desportivo sul-coreano tem tido uma boa procura em solo europeu e, por isso, estava na altura de realizar algumas melhorias para acompanhar as evoluções do segmento. Começando pelo exterior, o Hyundai i30 N ganha uma dianteira redesenhada, idêntica aos mais recentes modelos da marca. Desde logo, destaque para os novos faróis LED e grelha, mas também pelos escapes de maiores dimensões, farolins e para-choques redesenhados. Estas alterações conferem ao desportivo uma imagem mais musculada.

No interior, saltam à vista os novos bancos desportivos N que, de acordo com a marca, são 2,2 kg mais leves do que os anteriores. Para além disso, recebe um novo ecrã central de 10,25 polegadas com o mais recente sistema de infotainment da marca.

Contudo, as alterações não são apenas estéticas. O motor quatro cilindros 2.0 litros turbo continua a ser o mesmo, mas foi revisto. Assim, quando equipado com o pack Performance, a potência sobe para os 280 cv (mais 5 cv do que o antecessor) e 392 Nm de binário (mais 39 Nm). Outra novidade desta atualização é a inclusão de uma nova caixa automática de dupla embraiagem de oito velocidades. Esta solução apenas está disponível na variante Performance, ou seja, a mais potente. Já a versão base com 150 cv e 353 Nm de binário mantém em exclusivo a caixa manual de seis velocidades.

Tendo em conta o aumento de potência, não é de estranhar que os valores de performance tenham sido atualizados. De acordo com a Hyundai, o i30 N Performance consegue acelerar dos 0 aos 100 km/h em 5,9 segundos, o que representa menos 0,2 segundos face ao antecessor. A velocidade máxima continua a ser de 250 km/h. Por fim, o renovado desportivo sul-coreano só chega aos mercados em 2021.

