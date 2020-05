Renovado Kia Stinger começa os testes no Nurburgring

By José Manuel Costa on 20 Maio, 2020





A berlina de topo da Kia vai ter uma versão renovada já em 2021, sabendo-se que o carro vai ficar, apenas, com o V6 de 3.3 litros biturbo.

A camuflagem ainda é pesada, como se pode ver nestas fotos dos nossos camaradas a revista inglesa Autocar, mas não se acredita que a renovação de meio de ciclo seja assim tão profunda. Não vai haver revoluções no estilo exterior e no interior, apenas detalhes nos faróis, farolins, grelhas e entradas de ar. Dentro do carro, destaque para o novo sistema de info entretenimento que será aquele do novo Sorento. Revestimentos serão alterados.

Por baixo do capô há mais novidades: os motores 2.0 a gasolina e 2.2 litros turbodiesel estão a acabar e quando o renovado Stiger chegar ao mercado, apenas estará disponível o bloco V6 de 3,3 litros biturbo com 370 CV, utilizado no Stinger GTS. Isso só será possível porque a Kia em uma frota de híbridos e dois modelos elétricos que acomodam este mais poluente Stinger. O renovado Stinger deverá chegar ao mercado ainda este ano ou no início de 2021.

