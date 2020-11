By Guilherme André on 11 Novembro, 2020



























Depois do pequeno teaser que revelámos aqui no AutoMais, a Rezvani revelou o novo Hercules, um veículo 6×6 que é, de acordo com a marca, o 6×6 mais potente do mundo. Começando pelo exterior, recebe um visual idêntico ao “irmão” Tank X, com um design agressivo a fazer lembrar veículos militares. Por baixo disto tudo encontramos um chassis do Jeep Wrangler. Debaixo do capot, a empresa norte-americana recorre a um motor Hemi V8 de 7.0 litros com compressor e altamente modificado para debitar 1300 cavalos e 1341 Nm de binário. A tração pode chegar às quatro ou seis rodas, graças aos eixos Dana 60. A nível mecânico, destaque para três alternativas de suspensão e dois de travões.

Os clientes mais extravagantes podem ainda optar pelo “Military Edition”. Tal como o nome indica, o “monstro” de seis rodas recebe tratamento militar ao receber blindagem na carroçaria, luzes estroboscópicas, função de visão noturna, depósito de combustível autovedante, puxadores das portas eletrificados, cortinas de fumo, sirenes, máscaras de gás e, inclusive, um kit que pretende combater a hipotermia. Em suma, temos literalmente tudo o que precisamos caso aconteça uma guerra ou apocalipse. Por fim, caso 1300 cavalos seja muito para si, pode sempre escolher um V8 Hemi com 500 cavalos, V6 a gasolina com 285 cavalos ou um V6 Diesel com 260 cavalos.

Fonte: Rezvani

