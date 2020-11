Rivian R1T vai ter pneus exclusivos da Pirelli. Mas porquê?

By Guilherme André on 4 Novembro, 2020

A Rivian R1T é uma pick-up elétrica que tem dado que falar, principalmente por ser considerada uma das grandes rivais da Tesla Cybertruck. De facto, não tem fugido aos “holofotes” e as reservas têm aumentado devido às revelações que a marca vai fazendo ao longo do tempo, antes do início da produção em junho de 2021. Desta vez, anunciaram que, em conjunto com a Pirelli, decidiram criar um pneu específico de alto rendimento. A pergunta que se faz é: Mas porquê?

Não é que os pneus que já existem no mercado não sejam bons, bem pelo contrário. Simplesmente a Rivian quer que esta primeira investida no mercado das pick-up elétricas tenha atenção a todos os detalhes. Para tal, os pneus Pirelli Scorpion com tecnologia Elect que foram desenhados à medida para este modelo e, por isso, recebem a marca RIV na parede lateral. De referir que estes apenas serão vendidos na medida única mundial: 275/55 R21.

Pelas dimensões percebemos que são enormes, mas a exclusividade não se fica por aqui. A Pirelli desenvolveu três versões deste pneu denominadas Verde All Season, Zero All Season e All Terrain Plus. Em suma, a Rivian quer que cada tipo de cliente tenha um tipo de pneu ideal para as necessidades. Quanto à tecnologia Elect, esta é criada a pensar nos veículos elétricos. Para tal, tem baixa resistência, o que permite ampliar a autonomia, o ruído de rolamento foi reduzido ao mínimo para preservar uma das principais características dos elétricos que é o silêncio no habitáculo. Para além disso, é um pneu com grande nível de aderência, necessário numa pick-up potente como é a R1T.

Passando para os diferentes tipos de pneu, o Verde All Season são os pneus para os clientes mais “amigos do ambiente” visto que são fabricados com matérias primas ligeiras, mas que não comprometem a durabilidade, de acordo com a Pirelli. Por outro lado, os Zero All Season são focados no rendimento e performance para todo o tipo de condições. Por fim, os Scorpion All Terrain Pus são focados em otimizar a durabilidade, tração e resistência ao desgaste, mas também tração na neve.

Fonte: Pirelli

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI