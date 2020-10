Rolls-Royce apresenta exemplar único do Wraith com pintura fora do comum

By Guilherme André on 28 Outubro, 2020



















Quando se fala em marcas de luxo e exclusivas a Rolls-Royce é uma das que rapidamente vem à memória. De facto, têm um leque invejável de soluções de personalização para criar carros únicos ao gosto de qualquer um. É o caso deste exemplar único encomendado por um cliente de Abu Dhabi que foi intitulado “Inspired By Earth” e, diga-se, faz jus ao nome. A Rolls-Royce decidiu dar este nome porque conta com uma pintura específica que mostra como é ver o Médio Oriente do Espaço, ao encontrarmos os Emirados Árabes Unidos no centro da pintura.

Ora, perante tamanho pedido, a Rolls-Royce foi minuciosa no processo e a aplicação da tinta, trabalho esse feito através de aerógrafo, que demorou cerca de 100 horas a terminar. Isto espelha bem a dedicação a este one-off. Todo o carro é decorado com inspiração do sistema solar ao ter vários detalhes específicos. Destaque ainda para a cor Royal Blue que pretende representar a cor da água que cobre grande parte do planeta.

Como uma personalização não se faz apenas no exterior, os detalhes exclusivos continuam no habitáculo. Aqui podemos encontrar uma imagem de satélite do Médio Oriente no tablier e a continuação dos detalhes do sistema solar. Destaque para a utilização da cor azul e couro Moccasin a simular a areia do deserto dos Emirados Árabes Unidos. De um modo geral é um one-off excêntrico que revela bem o tipo de cliente que se encontra em Abu Dhabi. Uma coisa é certa, basta haver imaginação que a Rolls-Royce decididamente consegue fazer.

