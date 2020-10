Rolls-Royce Cullinan mostra que luxo e deserto combinam

By Guilherme André on 16 Outubro, 2020

















Alguma vez pensou ver um dos SUV mais caros do mundo a percorrer as dunas do deserto? Foi exatamente isso que um cliente privado fez no Dubai ao levar o Rolls-Royce Cullinan para longe do asfalto e o conduziu-o pelo meio da areia. A marca de luxo fez questão de captar o momento com fotos e vídeo brilhantes em que vemos areia a voar por todo o lado, numa envolvência muito interessante, divertida e fora do comum.

Foi igualmente curioso de ver que mesmo com pneus de estrada, o SUV de luxo mostrou aptidões para terrenos fora da zona de conforto. Este dado deve-se bastante ao modo de condução off-road que altera inúmeros parâmetros na gestão do motor, na suspensão e nos sistemas de assistência à condução para ultrapassarmos qualquer obstáculo. Este modo pode ser subdividido em neve, rocha ou areia. Como se isso não bastasse, está ainda equipado com um poderoso V12 biturbo de 6.74 litros com 571 cavalos e 850 Nm de binário logo às 1600 rpm.

