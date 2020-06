Sabe como é feito, à mão, cada um dos Bugatti Chiron? Tem aqui o documentário que mostra tudo!

By José Manuel Costa on 8 Junho, 2020

É verdade que tem 50 minutos, mas não tem de ver tudo de seguida e pode aproveitar os feriados que aí vem para se instruir e ficar a conhecer como se fabrica, á mão, um Bugatti Chiron.

Cada um dos Bugatti Chiron é produzido e montado na unidade de Molsheim, em França. O motor W16 com 8.0 litros e quatro turbos, é feito na Alemanha e é enviado para Molsheim para se juntar ao chassis. Cada motor tem 3.700 peças, há apenas 8 técnicos certificados para montar o motor, pelo que são entregues apenas 3 por semana. Assistam ao documentário pois mostra, cuidadosamente, todos os detalhes da produção do Chiron. A atenção ao detalhe prova porque cada Chiron custa quase 3 milhões de euros.

