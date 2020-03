Sabe como é que o três cilindros da Koenigsegg consegue debitar 600 CV? Veja o vídeo!

By José Manuel Costa on 23 Março, 2020

O trabalho feito pelos engenheiros da Koenigsegg vem provar que o motor de combustão interna ainda tem muito para dar. Um pequeno três cilindros com 600 CV, é obra!

O Koenigsegg Gemera tem 1700 CV e 3500 Nm de binário, sendo que 1100 CV são da responsabilidade de três motores elétricos, ficando o resto a cargo do motor de combustão interna. Este propulsor tem três cilindros, uma cilindrada de 2.0 litros e dois turbos. O motor chama-se TFG (Tiny Friendly Giant) e prova que com qualidade de engenharia, reduzir os motores de combustão interna não os torna lentos ou aborrecidos.

Não vamos perder muito tempo, veja o vídeo da Engineering Explained que troca por miúdos o trabalho feito pela Koenigsegg neste motor de curso longo capaz de 8500 rpm, ou seja, andam os três cilindros à velocidade de um motor de Fórmula 1. Veja o vídeo e conforme como este motor é uma pequena joia de engenharia.

