Sabe como é que um Bugatti Chiron chega aos 400 km/h? Este vídeo conta tudo

By José Manuel Costa on 1 Abril, 2020

O Bugatti Chiron estabeleceu um recorde, em 2017, de 0-400-0 km/h em 41,96 segundos tudo ficou registado.

O recorde foi estabelecido em 2017 e foi feito um vídeo épico que mostra como foi alcançado este recorde. A Bugatti confirmou que o único ângulo de filmagem foi apanhado a bordo de outro Chiron que estava a acelerar ligeiramente á frente do carro recordista pilotado por Juan Pablo Montoya. Mas, ao que parece, as coisas não são bem assim.

Três anos depois, o homem que realizou o filme publicitário veio explicar como é que se filma um carro lançado a 400 km/h. Tudo bem explicado neste vídeo que vale a pena ver.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI