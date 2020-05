Sabe como se diz BMW? Se calhar não sabe…

By José Manuel Costa on 25 Maio, 2020

Os portugueses dizem “bê – eme – dablio” ou se for no Norte, “bê – emê – davlio”, e acreditamos todos que estamos a dizer bem o nome da marca. Errado!

Mas a culpa não é dos portugueses. Clique aqui e veja a dificuldade de vários países em conseguirem pronunciar de forma correta o acrónimo de Bayerisch Motoren Werke. Tudo porque em alemão, o W não se lê “dablio” mas sim “vee”.

Ou seja, a pronúncia correta é “bi – eme -vee”.

Pronto, já lhe explicámos mais alguma coisa que, provavelmente, não sabia. O AUTOMAIS a fazer serviço público e a explicar-lhe como deve pronunciar o nome da marca de Munique. Claro que pode continuar a chamar-lhe “bê-eme” como é habitual entre nós. Se quiser saber mais, clique aqui e veja como a BMW na série “BMW Explained” explica isto e como o nome “Bimmer” é uma invenção britânica que surgiu pela necessidade de distinguir entre os carros e as motos, que se chamam “Beezer”. Já na China, a BMW é conhecida como “bao-ma” que significa “cavalo precioso”. Caros leitores, vivendo e aprendendo!

https://www.facebook.com/watch/?v=242419533483293

