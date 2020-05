Sabe quais são as avarias mais frequentes? O AUTOMAIS conta-lhe tudo!

By José Manuel Costa on 6 Maio, 2020

Sabia que os custos de reparação dos automóveis novos e usados têm estado a aumentar?

Um estudo que avaliou mais de 240 mil garantias de veículos novos e mais de 760 mil garantias de carros usados, com períodos de 12, 24 e 36 meses. Contas feitas às avarias mais frequentes, a liderança pertence ao sistema de alimentação (inclui o turbocompressor) com 19,5% das reparações em veículos usados e 21,5% nos modelos usados, ou seja, um quinto dos sinistros.

Logo de seguida surge a instalação elétrica, com 17,4% das reparações em modelos usados e 17,8% nos usados. O pódio das avarias é completado pelo motor com 10,8% nos modelos usados e pela eletrónica de conforto com 9,5% nos carros novos.

Certa é a tendência para o aumento do custo médio por intervenção desde 2017. Os custos subiram, em média, 20 euros, de 502 para 527 euros.

Sem surpresa, a avaria mais cara é o motor, naturalmente, nos modelos usados, seguido do sistema de alimentação e da caixa de velocidades. Nos carros novos, o motor lidera, naturalmente, os custos na frente do sistema de alimentação e instalação elétrica.

Tabela 1 – REPARTIÇÃO DE CUSTOS NUMA REPARAÇÃO (USADOS)

Motor 23,59%

Sistema de alimentação (com turbo) 18,20%

Caixa de velocidades 11,62%

Instalação elétrica 10,68%

Climatização 7,73%

Eletrónica de conforto 5,52%

Sistema de arrefecimento 5,45%

Direção 3,79%

Transmissão 2,85%

Sistema de escape 2,18%

Proteção dos ocupantes 1,53%

Carroçaria/Habitáculo 1,48%

Diferencial 1,36%

Chassis 1,06%

Sistema dinâmico do chassis 0,41%

Info entretenimento 0,07%

Sistema híbrido 0,04%

Tabela 2 – REPARTIÇÃO DE CUSTOS NUMA REPARAÇÃO (NOVOS)

Motor 21,32%

Sistema de alimentação (com turbo) 21,04%

Instalação elétrica 10,71%

Caixa de velocidades 9,81%

Climatização 6,21%

Sistema de travagem 5,38%

Eletrónica de conforto 4,73%

Sistema de arrefecimento 3,86%

Transmissão 3,71%

Direção 2,89%

Diferencial 2,32%

Carroçaria/Habitáculo 2,05%

Chassis 1,89%

Sistema de escape 1,77%

Proteção dos ocupantes 1,64%

Sistema dinâmico do chassis 0,45%

Info entretenimento 0,12%

Sistema híbrido 0,07%

Tabela 3 – FREQUÊNCIA DE REPARAÇÕES POR GRUPOS DE PEÇAS (USADOS)

Sistema de alimentação (com turbo) 19,89%

Instalação elétrica 17,42%

Motor 10,82%

Eletrónica de conforto 10,31%

Sistema de arrefecimento 8,94%

Climatização 8,45%

Caixa de velocidades 5,17%

Sistema de travagem 3,36%

Transmissão 3,27%

Sistema de escape 2,95%

Direção 2,75%

Proteção dos ocupantes 2,41%

Carroçaria/Habitáculo 1,87%

Chassis 1,42%

Diferencial 0,64%

Sistema dinâmico do chassis 0.29%

Info entretenimento 0,03%

Sistema híbrido 0,01%

Tabela 4 – FREQUÊNCIA DE REPARAÇÕES POR GRUPOS DE PEÇAS (NOVOS)

Sistema de alimentação (com turbo) 21,54%

Instalação elétrica 17,84%

Eletrónica de conforto 9,50%

Motor 8,70%

Sistema de travagem 7,26%

Sistema de arrefecimento 6,27%

Climatização 6,00%

Caixa de velocidades 4,55%

Carroçaria/Habitáculo 4,13%

Transmissão 3,73%

Proteção dos ocupantes 2,45%

Sistema de escape 2,40%

Chassis 2,39%

Direção 1,93%

Diferencial 0,93%

Sistema dinâmico do chassis 0,30%

Info entretenimento 0,06%

Sistema híbrido 0,01%

Tabela 5 – Percentagem de avarias em função dos quilómetros (usados e novos)

Quilómetros Usados Novos

Até 5 000 km 30,12% 3,18%

Até 10 000 km 21,45% 5,03%

Até 15 000 km 15,19% 6,05%

Até 20 000 km 10,05% 6,43%

Até 25 000 km 6,52% 6,36%

Mais de 25 000 km 16,67% 72,94%

