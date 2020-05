Sabe quais são os 5 erros clássicos que se cometem na hora de comprar um usado

By José Manuel Costa on 22 Maio, 2020

A pandemia de Covid-19 veio introduzir demasiadas perturbações nos mercados de modelos novos e usados. Estivemos todos muito tempo confinados e a liberdade recebida pode trazer boas e más notícias. Se uns podem ter dinheiro para gastar, outros nem por isso. A necessidade de trocar de carro para uma unidade nova, pode encontrar um obstáculo pelo caminho e a opção usado será a mais sensata. Porém, a precipitação pode levar a cometer alguns erros. Aqui ficam os cinco principais erros que deve evitar.

Erro #1 – Não comparar preços

Este é um dos principais erros a ter em conta. Não acha estranho quando o preço da viatura é bastante inferior aos valores de mercado? Informe-se, peça opiniões e compare preços. Se o preço for demasiado baixo, tenha cuidado. Websites como a Adesa permitem-lhe comparar várias viaturas em tempo real, e em poucos minutos. Pode inclusivamente filtrar a pesquisa por ano, cor e tipo de combustível.

Erro #2 – Comprar por impulso

Apesar do veículo ser comprado com o objetivo de ser vendido, a sua compra necessita, ainda assim, de ser ponderada. Com tantos veículos disponíveis no mercado, leve o seu tempo a tomar uma decisão. Se o vendedor tentar apressar a sua compra, tenha cuidado! O mais provável é ele querer livrar-se de uma despesa, e no fim quem fica a perder é você.

Erro #3 – Não avaliar o negócio

Prever o mercado automóvel não é tarefa fácil. Ainda assim, é necessário ter uma ideia de quanto irá valer a viatura numa futura venda.

A compra e venda de carros usados é um mercado complexo. Estude o mercado e as especificidades do mesmo. Por muito boa que seja a viatura, será que tem potencial para ser vendida novamente? Qual será a sua margem? Quanto irá gastar na sua manutenção?

Erro #4 – Não ter em atenção a descrição do anunciante

Em alguns casos, a descrição do automóvel não corresponde ao anúncio. Ainda que tal não seja muito frequente, por vezes acontece. No entanto, este é um risco que pode ser atenuado caso adquira um veículo a um particular. A nossa sugestão é que realize a compra num site de confiança.

Erro #5 – Importar viaturas

Muitas vezes, esta opção pode ser bastante vantajosa. Ainda assim, alguns compradores acabam por se esquecer dos valores adicionais que um veículo importado implica. Além de algumas taxas, também é necessária alguma documentação.

Nestas situações recomendamos que faça o trabalho de casa antes de proceder à compra do carro usado. Caso contrário, irá ser apanhado de surpresa com os valores adicionais.

