Sabe quais são os bons pneus para o seu carro? O AUTOMAIS revela-lhe os melhores e… os que deve evitar!

By José Manuel Costa on 17 Abril, 2020

As opiniões são como os narizes, cada um teu o seu e usa-o a seu belo prazer, sendo isso aplicável às opiniões sobre uma das peças mais importantes de um veículo: os pneus. Vamos tentar explicar-lhe porque razão deve pagar mais pelos pneus e rejeitar a compra de borrachas mais baratas. Isto porque não é verdade que todos são redondos, pretos e com um buraco no meio. Há uns que são mais diferentes que outros…

Olhando para toda a oferta de pneumáticos do mercado, há borrachas que duram 50 mil quilómetros, há aqueles feitos de plástico que duram uma eternidade e existem outros que se ficam pelos 30 mil quilómetros. Tudo tem a ver com a performance de cada pneu e qual o objetivo com que foi produzido.

Esta variabilidade na durabilidade serve os vários objetivos e necessidades dos milhares de milhões de utilizadores em todo o mundo. A forma como são construídos e os materiais utilizados determinam, assim, a sua duração em termos de quilometragem.

Mas se estas são razões endógenas que ditam a durabilidade, há razões exógenas que também influenciam a longevidade. Falamos das temperaturas ambientes, da agressividade do alcatrão de cada país, do estado das estradas e da utilização em clinas mais ou menos agressivos. Tudo isto influencia a durabilidade de um pneu, mais o tipo de utilização e a forma como conduz. Enfim, uma série de parâmetros que adicionam confusão à dificuldade de escolher o pneu adequado.

Mas há uma coisa que permanece indiferente a tudo isto: a qualidade! E isso podemos assegurar, um pneu de topo tem uma durabilidade menor que um pneu básico ou de má qualidade, mas é muito mais seguro!

E esta afirmação tem ainda maior acuidade se olharmos para uma utilização em piso molhado. Entre um pneu de qualidade superior e um pneu de qualidade mínima a diferença mede-se em… ferimentos graves ou morte! Lançado a 80 km/h, um carro equipado com um pneu de topo imobiliza-se em menos de 50 metros. Equipado com pneus de fraca qualidade, passa pelo carro já parado a 30 km/h e imobiliza-se quase 30 metros depois. Imagine que isso se dá no tráfego…

A banda de rolamento é essencial e é ela que assume o maior desgaste num pneu. Portanto, temos de cuidar dessa zona do pneu, mantendo a pressão correta o maior tempo possível e quando a profundidade mínima dos rastos for atingida, trocar. Só assim se defenderá.

Ora, quais são, assim, os pneus que têm maior longevidade? Simples: aqueles que têm uma faixa de rodagem com o composto mais duro. São os pneus que tem menor aderência, pior desempenho em piso molhado e são mais desconfortáveis. São os que podem chegar a 50 mil quilómetros. Os pneus com uma banda de rolamento mais suave e mais bem construída, são mais confortáveis, tem maior aderência e uma resistência ao rolamento menor, desgastando-se mais e talvez não fazendo mais de 30 mil quilómetros.

Quer isto dizer que a escolha óbvia são os pneus de maior longevidade? Claro que não!!! A não ser que queira trocar a segurança pela poupança, a sua vida em troca de umas centenas de euros.

Quando for escolher um pneu para o seu carro, olhe para o gráfico que publicamos abaixo e escolha as melhores marcas de pneus, pois são essas que lhe oferecem mais garantias. Não fique já preocupado pois essas marcas têm diversas gamas de pneus que servem as suas necessidades. Mas, sobretudo, não poupe na única peça do seu automóvel que o liga á estrada. Pode ser a diferença entre a vida e a morte!

Alinhamento das marcas em temros de durabilidade e comportamento

Boa Qualidade Qualidade Média Menor qualidade

Continental Michelin Avon

Pirelli Uniroyal GT Radial

Dunlop Hankook Nankang

Goodyear Firestone Kleber

Nokian Barum

Vredestein Semperit

Bridgestone Fulda

Yokohama

Kuhmo

Falken

Sava

Nexen

