Sabe quem é Mark Webber? Se o conhece siga o conselho dele e construa um Taycan perfeito por 200 mil euros!

By José Manuel Costa on 7 Julho, 2020

Os configuradores são um perigo para os bolsos e para a paciência, tantas são as opções e a personalização. Mark Webber, ex-piloto da F1 e da Porsche no Mundial de Endurance, revela o que faria se comprasse um Taycan.

O piloto australiano é um viciado em carros e em… configuradores. O nove vezes vencedores de corridas na F1 e campeão do mundo de resistência está reformado e como embaixador da Porsche e dono de um 911 Turbo S, experimentou fazer a configuração perfeita do taycan.

O modelo escolhido, claro, é o Taycan Turbo S com 761 CV e 1050 Nm. Depois, foi decidir qual a cor exterior, no caso, um cinza Dolomite. “Eu sou extremamente tradicional e conservador no que toca a cores” disse Webber, que escolheu para o “seu” Taycan o pacote “Carbon SportDesign”. As jantes vêm da lista de opcionais, com 21 polegadas e lâminas em carbono. As maxilas de travão são pintadas de preto.

No interior, total revestimento em Alcantara, algo que Mark Webber não dispensa nos seus 911. O carro desenhado por Webber inclui, ainda, o Porsche Dynamic Chassis Control Sport. Em Portugal, o carro assim configurado ficaria nos 200.833 euros, sem contar com outras opções que poderá escolher. Se o preço lhe servir, pode sempre dizer que tem o seu Taycan configurado por Mark Webber!

