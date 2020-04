Sabia que a Ford fez um Mustang de motor central?!

By José Manuel Costa on 9 Abril, 2020









Muito se falou sobre a “heresia” cometida pela Chevrolet ao colocar um motor central no Corvette, mas sabia que a Ford fez um Mustang com motor central?

Nos anos 60 do século passado, a Ford Motor Company andou a desenvolver um Mustang com motor central, um projeto tão secreto, tão secreto que… nem a Ford sabe desse projeto! Pode parecer uma brincadeira de 1º de abril tal a bizarria da história, só possível nos Estados Unidos da América.

Foi a Ford Performance que levantou a lebre referindo um porta voz que “há pouca coisa que não saibamos ou tenhamos visto… mas volta e meia, damos com coisas que espantam o mais atento.” Foi exatamente por isso que a Ford Performance lançaram um inquérito online para ajudar a identificar o misterioso Ford Mustang de motor central traseiro visto nas fotos. Isto porque não há registos na casa da oval azul e ninguém se lembra do projeto.

Tudo começou há cinco anos quando o responsável pelos arquivos da Ford, Dean Weber, deu de caras com um conjunto de quatro fotos feitas num estúdio de design no dia 2 de maio de 1966. Mostram o Mustang com motor central, mas ninguém consegue identificar o carro.

Um especialista no Ford Mustang, o ex-responsável pelo marketing do carro, John Clor, confessou que nunca tinha visto as fotos ou alguma coisa remotamente semelhante em toda a sai vida. Tentaram, depois, que Jack Teklnack, antigo vice-presidente da Ford para o estilo, pudesse lançar luz sobre o assunto, mas não tiveram sorte, pois nem o designer nem Hal Sperlich, responsável pelo planeamento da Ford nos anos 60, sabiam alguma coisa sobre o carro. Gale Halderman, o principal responsável pelo estilo do Mustang, também não sabe nada sobre o modelo.

Passados cinco anos, a identidade do carro permanece nas brumas da memória sem se saber bem quem e como o fez, tendo a Ford a decorrer uma espécie de “caça à memória” podendo enviar todas as informações que tiver para [email protected]e, quem sabe, se tiver informações fidedignas, receber uma “recompensa especial” e ficar com o seu nome registado como a pessoa que ajudou a resolver o mistério.

