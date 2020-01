Sabia que já é possível comprar e vender carros através do seu Smartphone?

By pcorreamendes on 14 Janeiro, 2020

Nos dias de hoje, o Smartphone é cada vez mais um instrumento de apoio na escolha de uma viatura. Seja a comparar preços ou simplesmente a pedir opiniões a familiares ou amigos, a sua utilização é inevitável.

A grande maioria das pessoas não tem disponibilidade para passar horas em frente a um computador a comparar preços. Ou até disposição para se “fecharem” num stand depois de um dia de trabalho. Este fator é mais notório no caso de revendedores de automóveis, que lidam com este tipo de situações diariamente. Estão sempre à procura do melhor negócio possível, no entanto não conseguem estar em dois sítios ao mesmo tempo.

A pensar nestes clientes, a Adesa desenhou uma aplicação mobile. Muito sucintamente, a aplicação surgiu da necessidade dos seus clientes em acompanhar os leilões, mesmo estando fora do escritório. Permites-lhe gerir licitações, procurar novos carros ou até mesmo acompanhar alguns dos leilões mais importantes do momento!

Vamos agora responder a algumas das dúvidas mais recorrentes dos nossos utilizadores:

“Onde posso descarregar a aplicação?”

A aplicação está disponível para Android, através da Google Play Store, e iOS, na App Store, e é totalmente gratuita! Após o download, fica pronta a usar. Na primeira utilização, terá de iniciar sessão, aliás como acontece com qualquer aplicação. No entanto, tem a possibilidade de guardar os dados de log in no seu smartphone! Desta forma, nas futuras utilizações não terá de os preencher novamente.

“Como funciona? É intuitiva?”

O principal objetivo desta aplicação é facilitar a compra e venda de carros a todos os seus utilizadores. Deste modo, a marca procurou não alterar muito o processo, até mesmo para não baralhar os seus utilizadores.

Assim como no website, pode filtrar a sua pesquisa por marca, modelo, preço, tipo de combustível, entre outros. Ao carregar no botão “pesquisar” após selecionar os filtros que pretende, vai conhecer quantos carros correspondem ao seu critério.

Tenha apenas em consideração que os resultados da pesquisa estão organizados de acordo com a data de conclusão do leilão. Ou seja, vai naturalmente deparar-se em primeiro lugar com os veículos cujo leilão está mais perto do fim.

“Existe alguma forma de acompanhar vários leilões em simultâneo?”

Antes de mais, a melhor forma de gerir todas as suas licitações é através do separador “As minhas licitações”. Pode encontrar este botão na margem inferior do seu smartphone. Se por acaso realizou alguma licitação no seu computador e pretende acompanhá-la, não se preocupe! Este separador está sincronizado com o website, de maneira a que não perca nenhum acontecimento importante.

Após escolher a viatura, terá a possibilidade de licitar uma das quantias sugeridas com base nos valores licitados no momento. No entanto, tem sempre a opção de licitar a quantia que bem entende.

Quando licitar, certifique-se apenas que recebe a confirmação. Em alguns casos, basta a ligação à internet falhar momentaneamente para a licitação não ser registada.

“Enganei-me a licitar! E agora?”

Para evitar licitações involuntárias, a Adesa criou uma funcionalidade que pode ser ativada no menu do utilizador. Consiste apenas na confirmação da licitação, para que não ocorram atos involuntários.

Posto isto, se ainda não se sentir confiante para adquirir carros usados online, observe apenas os leilões! Pode simplesmente descarregar a aplicação e observar como decorrem os vários leilões, ou usá-la simplesmente para analisar preços.

Bons leilões!

