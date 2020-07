Sabia que o ar condicionado do Bugatti Chiron é suficiente para refrigerar um apartamento de 80 m2?!

By José Manuel Costa on 14 Julho, 2020













O sistema de ar condicionado do Bugatti Chiron tem um compressor e dois condensadores, 9,5 metros de condutas de ar e consegue comprimir 3 quilogramas de refrigerante numa pressão entre 2 e 30 bar, por minuto! Ou seja, o sistema de ar condicionado do Chiron é capaz de refrigerar um pequeno apartamento de 80 metros quadrados!

Porém, como explica a engenheira Julia Lemke, instalar um sistema de ar condicionado num carro capaz de tamanhas velocidades não é tarefa fácil. “Nos veículos convencionais, o ar é forçado a entrar no interior da extremidade inferior do para brisas, mas num Bugatti isso só acontece a partir dos 250 km/h.”

A partir dai passa a haver pressão negativa pelo que a Bugatti teve de criar um sofisticado sistema de controlo com uma aba adicional e um ventilador otimizado que assegura que o ar continua a entrar no habitáculo.

Este é apenas um dos desafios que os técnicos enfrentaram num carro desenhado para ser veloz. Outro exemplo está no facto do para brisas ser plano e ter uma inclinação de 21,5 graus, formando uma superfície vidrada de 1,31 metros quadrados quase o dobro de um automóvel compacto. Ora, o interior do Chiron, assim, aquece muito mais depressa que outros modelos e mesmo sem que tenha escolhido o opcional tejadilho “Sky View”. Só um ar condicionado muito poderoso e de elevado desempenho consegue refrigerar um interior como o do Chiron. E como disse Julia Lemke, um carro destes tem de atingir, rapidamente, a temperatura ideal para os ocupantes, sem hesitações ou falhas, pois só “assim se poderá sentir confortável ao volante do Chiron.”

