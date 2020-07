Sabia que o Papamovel da Mercedes faz… 40 anos?!

By José Manuel Costa on 20 Julho, 2020









Feito com base no Mercedes Classe G, o Papamovel faz 40 anos e a Mercedes vai coloca-lo em exibição no seu museu.

Foi em 1980 que a Mercedes construiu este carro muito especial para a visita do Papa à Alemanha. O primeiro Papamóvel da Mercedes, o que vai estar em exibição no Museu da Mercedes até final de Setembro, tinha um banco traseiro elevado assente numa plataforma elevada 40 cm e protegido em toda a volta por uma cabina feita em plástico transparente.

Com esta espécie de casulo protetor, o carro ficou com 2,8 metros de altura, permitindo que todos pudessem ver o Papa. Para manter tudo fresco, o carro tinha um ar condicionado especifico que mantinha o Papa fresco ou quente, consoante a necessidade e impedia que o plástico ficasse embaciado.

O carro tinha um motor de quatro cilindros a gasolina com 105 CV e uma caixa automática, tendo sido atualizado em 1981, depois da tentativa de assassinato do Papa, com vidros à prova de bala.

