Sabia que pai e filho têm sido responsáveis pelo estilo da Mazda?

By José Manuel Costa on 16 Abril, 2020

Esta é uma história muito interessante em que duas gerações se encontram dentro da mesma marca e deixaram o seu cunho na história do estilo da Mazda. Venha conhecer melhor Matasaburo Maeda e Ikuo Maeda.

O pai, Matasaburo Maeda, e o filho, Ikuo Maeda, são dois nomes que estão indelevelmente ligados à história do estilo da Mazda. Entre os muitos trabalhos feitos, o pai foi o responsável pelo estilo da primeira geração do Mazda RX-7. Já o filho liderou a equipa de projeto que concebeu o sucessor, o RX-8, coupé de 4 portas nascido em 2003. Foi Ikuo Maeda quem acabaria por estar por trás da linguagem de estilo da Mazda, o conceito Kodo – A Alma do Movimento.

“Apesar da palavra ‘designer’ soar muito atrativa, todo o trabalho que está por detrás desta função é muito árduo, pelo que nunca levei o tema para casa comigo, ao final de cada dia”, refere Matasaburo Maeda. Ainda assim, o seu filho Ikuo lembra-se das visitas feitas a sua casa de nomes lendários do design automóvel, como Giorgetto Giugiaro ou Nuccio Bertone, e acrescenta: “embora nunca me quisesse tornar num designer automóvel, fui, provavelmente, influenciado por todo esse ambiente, pois sempre soube que queria fazer coisas, ser algum tipo de criador”. Lembrar que Ikuo Maeda queria seguir arquitetura.

Já o pai chegou em 1962 à Toyo Kogyo Co., Ltd., e a partir de 1980 e até 1987, liderou a equipa de design da Mazda. Sempre apostou no trabalho coletivo e partilhado, sendo o impulsionador de reuniões de designers, engenheiros e modelistas numa mesma sala, encorajando-os a trabalhar em conjunto e não de costas voltadas.

Engenheiro de formação e educado em tempo de austeridade e disciplina, a sua filosofia assentava nas premissas da forma e da funcionalidade, manifestando-se pela suavidade e elegância das suas criações de design. É ainda sabido que apreciava todo o processo de desmontagem de automóveis, voltando depois a montá-los, ele que apenas teve modelos Mazda à porta de casa. Nunca teve um carro de outra marca!

Saído dos estudos de design industrial na Universidade de Kyoto, Ikuo Maeda foi para a mesa empresa do pai em março de 1982, acabando por lhe ser atribuído o projeto do sucessor do RX-7, o carro desenhado pelo seu pai.

Curiosamente, Matasaburo Maeda só soube que era o seu filho quem liderava o projeto RX-8 três meses antes do carro ser lançado no mercado. Ainda mais curioso é o facto de Ikuo Maeda ter sido o orgulhoso proprietário de um RX-7 enqnaunto andava na universidade sem saber que tinha sido o seu pai a desenhá-lo!

“Um certo dia, o Ikuo mostrou-me uma fotografia do RX-8 a partir de uma brochura, pedindo-me para lhe dar a minha opinião”, refere Matasaburo Maeda, “ao que eu disse: ‘Oh, é muito bom!’, algo que também é verdade para o Mazda2… Há algo nos seus projetos que me toca em profundidade. Não tanto porque é meu filho, sendo a razão mais provável tratar-se do ADN da Mazda”.

Ikuo Maeda acredita que há uma diferença entre a sua filosofia de design e a do seu pai: “se se considerar o design do meu pai como algo tranquilo e elegante, o meu traduz-se em maior dinâmica e movimento. Ele foi formado como engenheiro e o seu trabalho refletiu a tendência para a simplicidade e a funcionalidade, enquanto eu tendo a romper com esse processo, representando o lado mais emocional da marca no presente”, explica. “Apesar das nossas expressões de design se diferenciarem na perfeição, como designers ambos implementámos um design assente na razão e na funcionalidade.”

Matasaburo Maeda foi, por isso, um pioneiro, tal como se expressa nas palavras de Ikuo: “o meu pai quis ser designer numa altura em que, no Japão, o conceito de designer automóvel simplesmente não existia. Estava muito à frente do seu tempo”, acrescentando que “pese embora a nossa expressão difira muito, como designers, ambos implementámos o design assente na razão e na funcionalidade”.

Presentemente com 87 anos e reformado, Matasaburo Maeda tem, por isso, no seu filho Ikuo, profissional que está prestes a completar 61 anos (nasceu a 16 de Julho de 1959) e ocupa o cargo de responsável máximo da área de design da Mazda Motor Corporation, a continuidade do legado da família.

Ikuo Maeda está a integrar a sua visão única de design em toda a atual geração de modelos Mazda, não fosse o “pai” da linguagem de estilo “Kodo – A Alma do Movimento” que desde 2010 tem pautado o estilo dos modelos da Mazda. No caso de

Matasaburo Maeda e de Ikuo Maeda, aplica-se de forma perfeita o adágio “tal pai, tal filho”!

