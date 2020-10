Saiba como pagar portagens online

By Guilherme André on 8 Outubro, 2020

Se passou na Via Verde ou por uma SCUT (Portagem Eletrónica) sem identificador, pode fazer o pagamento sem sair de casa. Para quem não sabe, o Portal de Pagamento de Portagens foi criado em 2015, com o objetivo de ajudar os condutores nacionais que não são portadores de um identificador de Via Verde. Para além disso, pode realizar todo o processo sem sair de casa de forma rápida e segura, basta escolher entre realizar o pagamento por multibanco ou cartão de crédito.

O Portal refere que as situações mais comuns são as seguintes: passar numa zona destinada a Via Verde sem o identificador; passar numa portagem eletrónica (SCUT), sem identificador; realizar o pagamento de um aviso para pagar passagens em Portagens; receber uma carta da Autoridade Tributária por falta de pagamento de Portagens; pagar uma fatura de portagem não paga no momento. Caso tenha dúvidas sobre como realizar o pagamento, veja o vídeo em baixo e tire as duvidas.

