Saiba onde vão estar os radares em outubro

By Guilherme André on 2 Outubro, 2020

Com o regresso aos escritórios para algumas pessoas, o trânsito está a regressar a um “novo normal”. Para evitar excessos a Polícia de Segurança Pública vai, mais uma vez, realizar o controlo de velocidade por radar em outubro de 2020. Inserido na campanha “Quem o avisa…”, a PSP pretende aumentar a segurança nas estradas. Conheça os locais:

Açores

14-out-20 08H00 ER 1 – Lugar do Monte, Freguesia da Candelária, Concelho da Madalena – Ilha do Pico – Horta

23-out-20 16H00 ER 1 – Freguesia e Concelho de São Roque- Ilha do Pico – Horta´

Aveiro

07-out-20 08H00 Av. Europa – Aveiro

13-out-20 09H00 EN 109 (Km34,9) – Ovar

14-out-20 09H00 Rua da Estrada Nacional, n.º 192 – Santa Maria da Feira

14-out-20 08H00 Rua Cega – Aveiro

15-out-20 14H00 Av. Universidade – Aveiro

15-out-20 09H00 Variante da Rotunda da Congosta – Espinho

21-out-20 09H00 Av. Dr. Renato Araújo – São João da Madeira

21-out-20 14H00 Rua do Amial, n.º 17 – Santa Maria da Feira

26-out-20 14H00 Av. Dr. Sá Carneiro – Aveiro

Beja

07-out-20 09H00 Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja

13-out-20 09H00 Rua Francisco Miguel Duarte – Beja

20-out-20 09H00 Rua Zeca Afonso – Beja

28-out-20 09H00 Av. Salgueiro Maia – Beja

Braga

05-out-20 09H00 Circular Urbana – Guimarães

13-out-20 08H30 Circular Urbana – Guimarães

13-out-20 10H00 Av. Miguel Torga – Braga

15-out-20 09H00 Variante EN 14 – V.N de Famalicão

19-out-20 09H00 Circular Urbana – Guimarães

19-out-20 15H00 Av. João Paulo II – Braga

20-out-20 08H00 Circular de Barcelos – Viaduto do Queimado – Vila Frescaínha São Martinho – Barcelos

22-out-20 08H30 Circular Urbana – Guimarães

Bragança

09-out-20 08H00 Av. das Cantarias – Bragança

13-out-20 08H00 EN 213,Km 54 – Mirandela

23-out-20 08H00 Av. Abade de Baçal – Bragança

28-out-20 08H00 EN 15 – Mirandela

Castelo Branco

02-out-20 08H00 Av. Infante D. Henrique – Covilhã

12-out-20 10H00 Av. da Europa – Castelo Branco

19-out-20 13H00 EN 18 – Vale do Romeiro – Castelo Branco

22-out-20 08H00 Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã

26-out-20 08H00 Av. Cidade Rio de Janeiro – Covilhã

28-out-20 08H00 Estrada Eixo Teixoso Canhoso Tortosendo – Covilhã

Coimbra

08-out-20 15H00 Banhos Secos sentido S/N

07-out-20 08H00 IC 2 Ponte Edgar Cardoso – Figueira da Foz.

14-out-20 09H00 EN 341 – Taveiro/Coimbra – Km 46

15-out-20 08H00 Av. Dr. Mário Soares – (Centro Escolar Tavarede) Figueira da Foz

16-out-20 09H00 Estrada da Guarda Inglesa

21-out-20 14H00 IC 2 Ponte Edgar Cardoso – Figueira da Foz.

22-out-20 09H00 Av. da Lousã

29-out-20 15H00 Ponte Rainha Santa Isabel

29-out-20 14H00 Av. Dr. Mário Soares – (Centro Escolar Tavarede) Figueira da Foz

Évora

06-out-20 09H30 EN 18 Ao Gil – Estremoz

07-out-20 09H00 CM 1094 – Estrada do Bairro de Almeirim – Évora

12-out-20 09H00 Av. D. Trindade Manuel Salgueiro – Évora

13-out-20 09H00 EN 18 – Bairro do Frei Aleixo – Évora

16-out-20 09H00 EN 114 – Av. Túlio Espanca – Évora

22-out-20 09H30 EN 18 ao Gil – Estremoz

27-out-20 09H00 EN 114 – Av. Lino de Carvalho – Évora

Faro

06-out-20 15H00 Av. Heróis 1808 – Olhão

13-out-20 09H00 Av. de Castro Marim – Vila R. de Stº António

13-out-20 09H00 Av. V6 – Portimão

13-out-20 09H00 Av. Dom João VI – Olhão

14-out-20 09H00 Rua da Cruz Vermelha – Tavira

15-out-20 09H00 Estrada Moinho da Palmeira – Faro

16-out-20 09H00 Av. V6 – Portimão

19-out-20 09H00 Rua da Cruz Vermelha – Tavira

28-out-20 10H00 Av. Fonte Coberta – Lagos

Guarda

09-out-20 08H00 Estrada Municipal 577- Guarda

13-out-20 08H00 Av. Serra da Estrela – Gouveia

23-out-20 14H00 Via de Cintura Externa da Guarda

28-out-20 14H00 EN 18 – Guarda

Leiria

13-out-20 09H00 Av. Monsenhor Bastos – Peniche

21-out-20 09H00 Rua Dr. Vieira Pereira – Caldas da Rainha

23-out-20 09H00 Estrada Albergaria dos Dozes/Mouriscas – Pombal

Lisboa

07-out-20 14H00 EN 10, Km 123,7, em Alhandra, sentido VFX/Alhandra

12-out-20 08H00 Estrada dos Salgados – Amadora

13-out-20 09H00 Mem Martins, Avenida Capitães de Abril – Sintra

13-out-20 14H30 Belas – EN250 – Divisão de Sintra

16-out-20 19H00 Rua Cidade Benguela (JI OS Bosques) – Lisboa

20-out-20 09H00 Av. Marginal – Estoril

21-out-20 09H00 Rua da Liberdade – Pontinha (dois sentidos)

21-out-20 14h00 Rua Almirante Gago Coutinho – Ramada

21-out-20 14H00 Rua Francisco Gentil Martins – Lisboa

22-out-20 07H00 Av. da República – Oeiras, sentido Poente/Nascente

22-out-20 13H00 Av. Ivens – Dafundo, sentido Lisboa/Cascais

26-out-20 14H00 Av. Padre Cruz – Lisboa

Madeira

12-out-20 14H00 VR 1 – Km 37,7 – sentido oeste-este

13-out-20 08H00 Rua Velha da Ajuda; Rua João Paulo II; VR1 (entre Km 11.3 e 12) Viaduto na zona de Santa Rita

13-out-20 13H00 VR 1 Km 9.4 sentido este-oeste – Câmara de Lobos

15-out-20 08H00 Estrada da Fundoa; Caminho de Santo António; Rua de Santa Rita

16-out-20 17H00 Av. Santiago Menor; Avenida Sá Carneiro; Rua Maximiano de Sousa

19-out-20 14H00 Av. Luís de Camões; VR1 (entre Km 13.1 e 13.5) Viaduto na zona do Mercado abastecedor

21-out-20 08H00 VR 1 Km 25.4 – Caniço

23-out-20 13H00 ER 222 – Canhas – Ponta do Sol

Portalegre

07-out-20 14H00 Av. de Badajoz – Portalegre

09-out-20 08H00 Av. de Badajoz – Portalegre

16-out-20 08H00 Av. do dia de Portugal – Elvas

27-out-20 09H30 EN 373 – Elvas

Porto

02-out-20 08H00 Av. Dr. Germano Vieira – Gueifães – Maia

06-out-20 08H00 Estrada da Circunvalação – 15443 – Porto

07-out-20 14H00 Via Eng.º Edgar Cardoso – Vila Nova de Gaia

07-out-20 14H00 Rua Ribeiro Cambado – Valongo

08-out-20 08H00 Estrada D. Miguel – Gondomar

12-out-20 20H00 Estrada Nacional Nº 14 – Matosinhos

14-out-20 08H00 Av. Marechal Gomes da Costa – Porto

15-out-20 14H00 Estrada da Circunvalação – 14036 – Matosinhos

19-out-20 20H00 VRI – Matosinhos

21-out-20 08H00 Estrada Municipal 556 – Santo Tirso

22-out-20 14H00 Estrada da Circunvalação – 9389 – Porto

29-out-20 08H00 Rua Gomes Amorim – Póvoa do Varzim

Santarém

06-out-20 08H00 Av. D. Manuel I – Abrantes

07-out-20 08H00 Barreira Alva – Torres Novas

08-out-20 08H00 Av. dos Bombeiros Voluntários – Ourém

13-out-20 08H00 EN 3 – Calçadinha – Santarém

16-out-20 16H00 Circular Urbana N/S – Santarém

19-out-20 08H30 Caminho Municipal 1398 – Cartaxo

26-out-20 08H00 Rua Dr. Francisco Sá Carneiro – Entroncamento

28-out-20 08H00 EN 110 – calçadas – Tomar

Setúbal

02-out-20 09H30 Av. 1º Dezembro 1640 – Seixal

06-out-20 15H00 Av. Industrial Alfredo da Silva – Barreiro

12-out-20 10H00 AV. 1º Maio – Seixal

13-out-20 08H30 EN 10 – Setúbal

20-out-20 15H00 Av. do Mar – Amora – Seixal

23-out-20 08H30 Av. Arsenal do Alfeite, sentido Corroios/Almada

29-out-20 09H30 Av. Baia Natural do Seixal – Corroios

Viana do Castelo

06-out-20 09H00 Av. do Meio, Areosa – Viana do Castelo

14-out-20 17H00 Rua Agostinho José Taveira – Ponte de Lima

21-out-20 09H00 Estrada da Papanata – Viana do Castelo

26-out-20 09H00 Av. 25 de Abril – Viana do Castelo

Vila Real

09-out-20 08H00 Av. da Europa – Vila Real

13-out-20 14H00 Rua de Santa Iria – Vila Real

13-out-20 09H00 Av. Dr. Mário Soares – Chaves

14-out-20 08H00 Av. da Unesco (Variante de Vila Nova) – Vila Real

16-out-20 14H00 Rua Rainha D. Mafalda – Chaves

28-out-20 14H00 Rua da Paz – Chaves

Viseu

06-out-20 08H00 Av. Dr. Alexandre Alves- Viseu

09-out-20 14H30 Estrada de Nelas – Viseu

13-out-20 08H00 Av. Europa – Viseu

17-out-20 08H00 Av. D. Egas Moniz – Lamego

20-out-20 08H00 Estrada de Nelas – Viseu

28-out-20 10H00 Av. D. Egas Moniz – Lamego

29-out-20 07H30 Estrada de Nelas – Viseu

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI