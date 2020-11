Se receber um email com um auto de contraordenação, não o faça que é burla!

By Guilherme André on 25 Novembro, 2020

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) emitiu um comunicado a alertar todos os condutores para uma nova forma de burla. A denominada “Phishing” consiste numa tentativa fraudulenta para obter informações confidenciais dos condutores. Tudo começa pela receção de um email falso, enviado em nome da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, com a notificação de um auto de contraordenação. A ANSR refere ainda que todas as notificações de contraordenação são enviadas por correio e, por isso, os condutores não devem aceder ao link facultado no mail. Confirna na galeria uma imagem de um “phishing” facultado pela ANSR.

Como consigo verificar se é realmente Phishing? Em primeiro lugar deve confirmar o domínio do remetente da mensagem enviada. Esta é uma das principais suspeitas para emails falsos. Confirme se é, realmente, o email oficial da entidade em questão, muitas das vezes os burlões trocam simplesmente uma letra por outra. De seguida tente perceber se o link facultado o direciona para a página oficial da respetiva identidade e, para além disso, se é uma ligação segura (http://). Caso tenha dúvidas, pode sempre contactar a entidade em questão por telefone ou no site oficial.

Fonte: ANSR

