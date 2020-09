SEAT aposta no trabalho à distância

By João Isaac on 11 Setembro, 2020

A SEAT apostou num novo modelo de trabalho à distância de forma a promover um ambiente flexível e dinâmico que beneficie a vida pessoal e profissional dos seus colaboradores. O projeto chama-se Smart Work e é mais um passo na estratégia de digitalização da empresa. Este novo projeto foi acordado com a representação sindical e combina o trabalho presencial com outro realizado à distância, assentando na confiança entre o trabalhador e a empresa. Os colaboradores que aderirem a esta modalidade de trabalho online podem fazê-lo até dois dias por semana, a partir de qualquer local, desde que o façam entre as 6h00 e as 20h00.

“A melhoria contínua, o crescimento profissional e o bem-estar dos trabalhadores são prioridades para a SEAT. Com o Smart Work queremos consolidar um novo modelo de trabalho digital, flexível e sustentável que permite uma maior conciliação da vida pessoal e profissional”, declarou Xavier Ros, Vice-Presidente Executivo de Recursos Humanos e Organização da SEAT. “Após a experiência dos últimos meses, ficou claro que o trabalho remoto veio para ficar. Na SEAT queremos continuar a avançar nessa direção e esta iniciativa demonstra o compromisso da empresa em ser um empregador inovador e ágil, capaz de reter talentos internos e atrair novos profissionais”, acrescentou Xavier Ros.

Este projeto contém ainda um acordo que permite que o colaborador tenha o direito de não responder a qualquer comunicação fora do seu horário. Para se poderem candidatar, os interessados deverão ocupar um cargo que permita trabalhar remotamente, bem como ter cumprido a formação em Prevenção de Riscos Laborais. A SEAT conta com 5554 pessoas elegíveis para o Smart Work, sendo que já se inscreveram mais de 1000 apenas na primeira semana.

