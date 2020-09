Seat Arona recebe nova variante

By Guilherme André on 22 Setembro, 2020

A Seat decidiu incluir na gama do Arona uma nova variante. Esta medida surge como resposta à crescente procura dos clientes por transmissões automáticas, dado esse que a marca espanhola pretende acompanhar. Para tal, anunciaram o início de produção do Seat Arona como motor 1.5 litros TSI associado a uma caixa de dupla embraiagem DSG de sete velocidades. Esta combinação debita 150 cavalos e 250 Nm de binário.

De acordo com a marca, os clientes estão “à procura de maiores níveis de conforto, e isso é algo que a tecnologia DSG pode oferecer com mudanças mais suaves e rápidas, proporcionando uma experiência mais dinâmica ao volante”. No que diz respeito a consumos, a Seat anuncia valores entre os 6,0 e 6,7 l/100 km de acordo com os testes WLTP, enquanto as emissões CO2 estão balizadas entre os 137 e 152 g/km. No mercado desde 2017, o Seat Arona é um SUV desenhado, desenvolvido e produzido em Martorell, Barcelona, e rapidamente tornou-se num dos pilares da marca.

