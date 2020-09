Seat Ibiza ganha nova versão a gasolina com 150 cavalos

By Guilherme André on 1 Setembro, 2020

Atualmente, a Seat oferece em Portugal o novo Ibiza com motores Diesel, gasolina e a gás. Contudo, a variante mais potente é a 1.0 TSI de 115 cavalos. Este dado vai mudar em breve, isto porque a marca espanhola anunciou o início de produção do novo 1.5 TSI de 150 cavalos e 250 Nm de binário, associado à transmissão automática DSG de sete velocidades. A Seat decidiu avançar com esta medida devido a, segundo eles, um crescimento de procura por um veículo que ofereça um pouco mais de potência.

Com este motor 1.5 TSI, o Seat Ibiza consegue acelerar dos 0 aos 100 km/h em 8,2 segundos, enquanto a velocidade máxima é de 219 km/h. De acordo com a marca espanhola, os consumos estão balizados entre o 5,6 e 6,4 l/100 km. Aproveitaram também para justificar o porquê de apenas oferecerem transmissão automática. Para além de ser mais suave e rápida do que as manuais, é uma resposta ao mercado que pretende cada vez mais este tipo de soluções. A Seat ainda não revelou a data de chegada ao mercado português.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI