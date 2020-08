Seat:Code: centro de desenvolvimento de software celebra o primeiro aniversário e muda-se para as Ramblas

By José Manuel Costa on 4 Agosto, 2020





A casa espanhola tinha anunciado em 2019 a criação de um centro de desenvolvimento de software e um ano passado sobre a criação do Seat:Code, passa a ter a sua sede no coração de Barcelona, na Rambla 124.

Desde a sua criação, o Seat:Code tem recrutado profissionais de desenvolvimento de software e, nos próximos meses, irá contratar mais 100, até alcançar os 150 colaboradores que terão como missão liderar a transformação digital da Seat e criar aplicações e soluções digitais para promover o Grupo Volkswagen.

O Seat:Code foi criado com a ambição de impulsionar a transformação digital da casa espanhola e aumentar a eficiência através da digitalização de processos, reforçando em simultâneo os modelos de negócio da empresa em torno dos conceitos de mobilidade, conectividade e digitalização do automóvel.

A propósito deste aniversário, o presidente da Seat, Carsten Isensee, destacou que “a nova sede do Seat:Code é mais um exemplo do nosso compromisso com a cidade que nos viu nascer há 70 anos. Barcelona é um dos maiores hubs digitais e de inovação da Europa e, com o Seat:Code, iremos contribuir para melhorar a sua posição”.

A nova sede do Seat:Code localiza-se nas Ramblas em Barcelona e terá quatro andares de escritórios, onde também ficará instalada uma equipa da divisão de software da Porsche, a Porsche Digital, que utilizará o espaço para partilhar conhecimentos e sinergias.

