Segunda Circular novamente cortada este fim de semana

By Guilherme André on 20 Novembro, 2020

Tal como aconteceu no passado fim de semana, a Segunda Circular vai voltar a ser fechada ao trânsito entre dia 21 e 23 de novembro. A Câmara Municipal de Lisboa acrescenta que os trabalhos pretendem reparar as juntas de dilatação no viaduto sobre a Radial de Benfica. Caso tenha mesmo de passar por esta estrada, a Câmara de Lisboa indica a Avenida General Correia Barreto (Radial de Benfica), em direção ao IP7 – Itinerário Principal (Eixo Norte-Sul) e, depois, à Segunda Circular, disponibilizando na página da autarquia mais informações e desvios de trânsito.

O principal objetivo das obras na Segunda Circular passa por “melhorar a segurança e as condições de circulação de uma das vias estruturantes mais importantes da cidade”. Para tal, foi feito um investimento de mais de 4,5 milhões de euros.

