Senna contra 720S, dois titãs da McLaren medem forças em drag race

By Guilherme André on 16 Outubro, 2020

Em muitos dos casos, as drag race costumam meter frente a frente carros rivais, ou pelo menos semelhantes. Contudo, hoje trazemos um conceito ligeiramente diferente ao apresentamos uma drag race entre dois carros da mesma marca. De facto, falamos do McLaren Senna e McLaren 720S, dois dos principais titãs da marca de luxo britânica.

Começando pelo Senna, é um supercarro limitado a apenas 500 unidades, construído em Woking, Inglaterra. Este é uma espécie de homenagem ao mítico brasileiro Ayrton Senna que foi um dos melhores pilotos de todos os tempos de Fórmula 1. O Senna está equipado com um motor V8 4.0 litros biturbo que debita 800 cavalos e 800 Nm de binário. Para além disso, tem outro ponto a favor, visto que é o mais leve dos dois ao pesar 1374 kg.

O rival é o McLaren 720S, um dos topos de gama da marca britânica que já provou ser rápido em drag race. Este está equipado com o mesmo motor V8 4.0 litros biturbo, mas com potência inferior: 717 cavalos e 770 Nm de binário. Será o suficiente para fazer frente ao “todo poderoso” Senna? Tire as dúvidas no vídeo em baixo.

