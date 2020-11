Será este o Mini JCW GP elétrico?

By Guilherme André on 13 Novembro, 2020

Um dos grandes mistérios dos últimos tempos passa por um novo Mini John Cooper Works, mas desta vez numa versão 100% elétrica. Após algumas “fotos espias” de um protótipo ainda camuflado, agora há um novo indício de como pode ser o novo modelo. Isto porque, durante um vídeo oficial da BMW, aparece por breves instantes uma imagem de desenhos de, aparentemente, um Mini JCW. Rapidamente a internet tornou essa imagem viral e aumentou os rumores sobre o desportivo elétrico.

Para já, a Mini tem nos planos a apresentação de um concept em 2022 deste futuro modelo livre de emissões, com a chegada ao mercado prevista para 2024. Apesar de não existirem mais informações sobre o mesmo, podemos esperar um pocket rocket com potência a rondar os 300 cavalos que debita o atual GP a gasolina e, muito provavelmente, também será uma edição limitada. Veja o vídeo.

