Será uma pena se ninguém pegar neste carro feito a partir de um Mazda MX-5 NA

By José Manuel Costa on 20 Abril, 2020









































Recordam-se do MX-5 Speedster Evolution Concept lançado em 2016? Pode vê-lo nas imagens da galeria de fotos. Dizíamos que este modelo antecipava um speedster que, infelizmente, nunca chegou ao mercado.

Portanto, este Miata Speedster feito com base na primeira geração do MX-5 pelo designer Kasim Tibekov, deverá ter o mesmo destino, ou seja, dificilmente passará de uma belíssima ideia. O que é uma pena!

Este Miata Speedster está altamente modificado. Desde logo a evidente falta do para brisas, ficando um pequeno defletor transparente à frente do condutor. Depois, há as bossas colocadas atrás dos encostos de cabeça dos dois bancos, sendo que olhando para o habitáculo se percebe que o uso de capacete é obrigatório.

Atrás á um pequeno spoiler e a carroçaria recebeu um kit de alargamento, além de um difusor traseiro e duas saídas de escape redondas.

A motorização pouco interessa, pois, o carro merecia ser produzido. Mas isso não vai acontecer e o MX-5 continuará a sua vida com Roadster e nunca como Speedster.

