Setor automóvel volta a registar quebra em outubro

By Guilherme André on 19 Novembro, 2020

Após a esperança em setembro com o regressar aos números positivos de vendas no setor automóvel europeu, outubro voltou à infeliz realidade das percentagens negativas. De facto, foram registados 953 615 veículos novos em solo europeu, uma queda de 7,8% face ao período homólogo em 2019, segundo os dados da Associação de Construtores Europeus de Automóveis (ACEA). A entidade afirma que uma das principais causas deste recuo é a imposição de novas restrições à circulação de pessoas em vários países europeus para combater a segunda vaga de coronavírus.

Perante mais um mês negativo, o registo de veículos novos entre janeiro e outubro voltou a cair face ao mesmo período em 2019. Assim, os 8 011 490 veículos novos matriculados nos dez meses de 2020, representa uma queda de superior a 2,9 milhões de veículos quando comparado com os mesmos meses de 2019 (10 943 035 veículos novos), ou seja, menos 26,8%. A título de curiosidade, só a Croácia (-43,5%) tem uma queda superior a Portugal (-37,1%) entre janeiro e outubro de 2020, face ao período homologo de 2019.

Fonte: ACEA

