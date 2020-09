Sim, alguém chegou aos 708 cavalos com um Volkswagen Sharan!

By Guilherme André on 30 Setembro, 2020

Conhecido por ser um carro versátil e familiar, o Volkswagen Sharan tem a tradicional carroçaria de monovolume. No entanto, de recordar que na primeira geração, foi um dos modelos a receber o motor VR6, um motor seis cilindros a gasolina. No entanto, parece que alguém não está contente com os mais de 200 cavalos desta versão e, como mostra o vídeo da Auto Addiction, elevou o Sharan a outro patamar. A carrinha do vídeo tem um visual praticamente de origem, exceto as jantes raiadas, contudo, debita um total de 708 cavalos de potência!

Apesar de não existir informações sobre o que foi feito, o dono decidiu metê-lo à prova contra um Volkswagen Golf GTI da terceira geração, igualmente modificado com mais de 500 cavalos. De um modo geral, este Sharan é um verdadeiro “sleeper” que engana toda a gente com a carroçaria.

