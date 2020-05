Sim este poderia ser um Dacia! Mas não é pensado pela Dacia…

By José Manuel Costa on 25 Maio, 2020































































Este espetacular carro é um Dacia!! Porém, não nasceu na Roménia ou em França, mas da imaginação do designer Ticarat Alexandru-Calin, um jovem romeno que quis oferecer á marca do seu país um carro diferente. E que diferente!

Chama-se Sentry e teve como base a ideia de uma berlina da Dacia para a próxima década indo buscar inspiração ao Dacia 1300, o primeiro modelo da marca romena lançado em 1969. Mas o carro está muito longe do 1300 original e até dos novos Dacia, tendo muita inspiração da Tesla e até do Taycan da Porsche.

O carro tem um longo capô que se une a um para brisas absurdamente inclinado. O pilar B segue a mesma inclinação, com o tejadilho a ser arredondado desde o para brisas até ao pequeno volume traseiro. As quatro portas estão disfarçadas, sendo o fecho e a pega comum indicado que o carro terá portas traseira de abertura antagónica, cuja dobradiça superior está agarrada ao pilar C.

O carro não tem as rodas nos quatro cantos como é habitual num modelo elétrico, acabando por ficar com um perfil estranho e não muito agradável à vista. E percebe-se que é um estudo de estilo, pois as rodas tão metidas dentro do habitáculo reduzem a habitabilidade a um a dois passageiros no banco traseiro.

O Sentry tem 5.040 mm de comprimento, 1907 mm de largura e 1506 mm de altura, com 2851 mm de distância entre eixos. Um carro enorme que foge, claramente, ao que é a Dacia nos dias que correm, sendo maior que um BMW Série 5, mas com uma distância entre eixos bem mais curta, ou seja, absolutamente desequilibrado. Bom, uma ideia que acaba por não ser mais que… uma ideia!

