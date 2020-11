Sistema de infotainment da Jaguar Land Rover é premiado

By Guilherme André on 19 Novembro, 2020

Os sistemas de infotainment são um dos equipamentos cada vez mais indispensáveis na atualidade. No entanto, é uma “moda” com poucos anos, mas que tem conhecido evoluções quase à “velocidade da luz”. Estes diferenciam de marca para marca e, naturalmente, uns são mais desenvolvidos do que outros. Para distinguir isso, Autobest tem o prémio Smartbest para as melhores tecnologias de conectividade. Esse prémio foi entregue, em 2020, ao sistema de infotainment da Jaguar Land Rover, denominado Pivi Pro.

“Este é um dos nossos prémios mais ambicionados, dado que selecionámos as melhores tecnologias de conectividade do setor. O sistema Pivi Pro demonstrou que este ano nenhuma tecnologia de conectividae a bordo da concorrência lhe faz sombra. Em complemento, a sua utilização é muito fácil para que o condutor possa concentrar-se na estrada: o acesso a 90 % das funções mais comuns é realizado a partir do ecrã inicial com um máximo de dois cliques”, comentou Dan Vardie, líder do Autobest.

