Skoda anuncia patente para encaixe do cinto de segurança iluminado

By Guilherme André on 4 Novembro, 2020





Provavelmente já passou pela dificuldade de encontrar o encaixe de cinto de segurança à noite. A ausência de luz obriga-nos a andar “à pesca” do sítio, mas parece que a Skoda encontrou uma solução bastante simples. Decidiram introduzir um LED multicor que opera de duas formas. No modo standard, que é como quem diz, quando não se encontra ninguém no banco, o LED transmite uma cor branca. Quando alguém se senta no banco os sensores percebem que lá está efetivamente alguém, o LED muda para vermelho de modo ao utilizador perceber onde deve introduzir o cinto de segurança. De acordo com a Skoda isto é “particularmente bom para os pais que podem ver imediatamente se a criança se esqueceu de apertar o cinto ou se não o fez de forma correta”.

Este equipamento é um dos vários criados pela própria Skoda com objetivo de arranjar soluções para tornar a vida dos utilizadores mais fácil ou confortável. Para além disso, a marca também patenteou uma linha de produção com um sistema de câmaras que alinham as partes do carro antes de as soldar, o que ajuda a ter um processo mais preciso.

