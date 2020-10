Skoda cria aplicação que deteta problemas no carro através do som

By Guilherme André on 8 Outubro, 2020

A digitalização está cada vez mais presente na indústria automóvel. De facto, as marcas têm desenvolvido as mais variadas tecnologias, mas nenhuma como esta. A Skoda criou uma aplicação de smartphone que ajuda a detetar problemas através do som. De um modo geral, a aplicação grava os barulhos feitos pelo carro e compara-os com os padrões de som armazenados. Caso a mesma registe alguma irregularidade, utiliza um algoritmo que determina qual o problema e como pode ser resolvido.

Esta verdadeira inovação, que pode ser utilizada com um simples smartphone, já consegue reconhecer até 10 padrões, com 90% de taxa de sucesso. O software consegue analisar sistema de direção, compressor de ar condicionado e caixa DSG. A aplicação está em desenvolvimento para reconhecer outros sons de modo a expandir o leque de serviços.

“Sound Analyser é um primeiro exemplo das novas oportunidades de digitalização que a Skoda consegue criar, mesmo no que diz respeito a pós-venda. Vamos continuar a utilizar tecnologias de inteligência artificial para oferecer aos nossos clientes serviços ainda mais personalizados”, afirma Stanislav Pekar, diretor de pós-venda da Skoda.

