Skoda Enyaq iV continua em testes e não esconde que a base é o VW ID.4

By José Manuel Costa on 24 Junho, 2020









A casa checa vai ter um SUV elétrico que está em testes, chama-se Enyaq e não esconde a sua base, o Volkswagen ID.4.

O modelo “apanhado” pelos nossos camaradas do sítio Carscoops nos Alpes, exibia, ainda, forte camuflagem, mas não deixa de revelar a sua base, o ID.4 da VW. Aliás, o carro parece uma cópia conforme, embora saibamos que haverá diferenças na frente e na traseira do Enyaq. Aliás, nas imagens são visíveis os faróis mais estreitos, as entradas de ar para refrigerar os travões, na traseira a tampa da mala tem um desenho muito limpo, com farolins LED e um “spoiler” colocado por cima do óculo traseiro.

As imagens deixam perceber uma linha de cintura elevada, uma linha de tejadilho arredondada e avanço traseiro maior que o dianteiro.

A plataforma é a mesma do ID.4, a MEB e o Enyaq terá versões de tração traseira e integral, dependendo da utilização de um ou dois motores. O modelo de entrada nterá um motor traseiro com 148 CV e uma bateria de 55 kWh que oferece 340 km de autonomia.

