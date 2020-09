Skoda Fabia Break celebra 20 anos

By João Isaac on 23 Setembro, 2020







A carroçaria mais familiar do citadino checo celebra duas décadas de existência. O Skoda Fabia Combi, Break em Portugal, foi oficialmente revelado no Salão de Paris de 2000 e ao longo das suas três gerações vendeu quase 1,5 milhões de unidades.

O Fabia Break assumiu-se desde cedo como um dos modelos favoritos das pequenas famílias, oferecendo mais versatilidade e espaço do que um comum hatchback, e foi um dos percursores do formato station wagon no segmento dos citadinos. Ao longo das três gerações, a versão Break foi responsável por 34% das vendas do Fabia.

A primeira geração, no mercado entre os anos 2000 e 2007, vendeu 574 600 unidades, sendo substituída por uma ligeiramente menos bem sucedida segunda geração com 513 400 Fabia Break entregues a clientes até 2014. A geração atual conta já com cerca de seis anos de mercado, tendo sido comercializados, até ao momento, 382 900 exemplares.

