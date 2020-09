Skoda Octavia vai receber primeira motorização mild hybrid da marca

By Guilherme André on 18 Setembro, 2020

O Skoda Octavia prepara-se para receber uma nova variante e-TEC. Esta sigla remete para a motorização mild hybrid, a primeira de sempre da história da marca. Para tal, debaixo do capot surge o motor três cilindros 1.0 TSI, auxiliado por um sistema de 48V. Os 110 cavalos são transmitidos às rodas dianteiras através da transmissão automática de sete velocidades (DSG). De acordo com os dados oferecidos pela marca checa, o motor trabalha sobre o ciclo Miller, ou seja, oferece o máximo de binário 35% antes quando comparado com o motor convencional.

De referir que esta motorização vai estar disponível tanto na carroçaria de três volumes como na carrinha. Para já ainda não há confirmação oficial da Skoda Portugal, mas esta solução deve estar disponível em ambos os níveis de equipamento oferecidos em solo nacional: Ambition e Style. No comunicado, a Skoda refere que o Octavia e-TEC vai estar disponível para encomenda a partir do dia 22 de setembro.

