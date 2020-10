SSC Tuatara ultrapassa 500 km/h e torna-se no carro de produção mais veloz do mundo!

By Guilherme André on 19 Outubro, 2020

A luta pelo título de carro de produção mais veloz do mundo tem tido concorrentes absolutamente incríveis. De facto, o Koenigsegg Agera RS é o detentor oficial ao atingir uma velocidade média em duas tentativas de 447,19 km/h. Contudo, há um longo debate, visto que o Bugatti Chiron Super Sport 300+ atingiu os 490,47 km/h, mas apenas num sentido e não nos dois como é obrigatório para registos oficiais. No entanto, parece que isso agora não é relevante porque temos um novo detentor do título: SSC Tuatara.

O monstro norte-americano realizou no dia 10 de outubro, com Oliver Webb ao volante, uma média de 508,73 km/h em duas tentativas em sentidos opostos! De acrescentar que esta velocidade foi conseguida com pneus de estrada e combustível “normal” e, para espanto de todos, Webb afirma que ainda tinha mais alguma coisa para dar. De facto, num dos sentidos o SSC Tuatara conseguiu atingir uns estonteantes 532,93 km/h!

De relembrar que este hipercarro utiliza um motor V8 de 5.9 litros biturbo que debita 1368 cv com recurso a gasolina de 91 octanas. Se utilizarmos metanol E85, o motor passa para os 1750 cv.

