Stefano Domenicali vai abandonar cargo de presidente da Lamborghini

By Guilherme André on 25 Setembro, 2020

A Automobili Lamborghini emitiu um comunicado que se pode considerar surpreendente. A marca de luxo italiana anunciou que Stefano Domenicali, atual presidente e CEO da Automobili Lamborghini, vai abandonar o cargo a partir de janeiro de 2021. Contudo, podemos ler no mesmo comunicado que Domenicali vai sair para “desempenhar um novo e prestigiante cargo”. De acordo com o site oficial da Fórmula 1, o italiano vai presidente e CEO da competição.

Desde a chegada à Lamborghini em 2016, Stefano Domenicali é o principal responsável pelo período de transformação da marca. Para além disso, recebe os louros de ter sido o homem que introduziu o Urus, o modelo que mais vende na marca, mas também por contratar 700 funcionários, duplicar as vendas a nível mundial e aumentar a reputação da marca.

