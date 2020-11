Stellantis poderá manter Giulietta na gama da Alfa Romeo

By João Isaac on 10 Novembro, 2020

Não passam de rumores, pois não são ainda conhecidos os detalhes do plano da Stellantis para a Alfa Romeo. Mas os mais recentes desenvolvimentos do mundo automóvel virtual deixam no ar a possibilidade do Giulietta continuar no mercado, pois ao que parece a ideia agrada a Carlos Tavares, fã do modelo e CEO do grupo recentemente criado.

Apostando, obviamente, numa inspiração mais emocional e desportiva, em linha com os valores da Alfa Romeo, o futuro Giulietta destacar-se-á dos restantes compactos familiares da Stellantis e apontará a rivais premium como o Audi A3, BMW Série 1 e Mercedes Classe A. As versões eletrificadas estariam igualmente nos planos, uma vez que a plataforma PSA a utilizar assim o permite.

Já o Tonale é mesmo para avançar e fala-se também num SUV de segmento B que substituirá o MiTo. Este SUV urbano teria muito em comum com o Peugeot 2008 e Opel Mokka e poderia mesmo tornar-se no primeiro modelo a dispor de versão 100% elétrica na Alfa Romeo. Até já se fala no nome Milano que acabou por não ser aplicado no atual Giulietta lançado em 2010.

Quanto aos restantes modelos, Stelvio e Giulia partilham atualmente uma plataforma de tração traseira e a possibilidade de virem a adotar a plataforma “tudo à frente” da PSA numa próxima geração poderá não agradar aos fãs e entusiastas da marca italiana. O próximo ano será decisivo, também para perceber se o SUV compacto é ou não hipótese, modelo que, a confirmar-se, só chegaria lá para 2023.

